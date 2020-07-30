前主委稱曾與王毅有「秘密管道」　台陸委會否認

台灣的陸委會前主委賴幸媛近日接受台媒訪問時披露，她過去曾與大陸時任國台辦主任、現任外交部長王毅有「秘密管道」溝通。對此陸委會副主委兼發言人邱垂正周四（30日）表示，兩岸協商沒有所謂秘密管道或黑箱作業，同時提醒當事人有可能違反《國家機密保護法》等相關規定。

除了提及與王毅有「秘密管道」，賴幸媛受訪時亦指出，她在海協會會長陳雲林及海基會會長江丙坤第4次會面後，曾向時任國台辦副主任鄭立中稱，陸委會與國台辦需建立高層直接管道，以避免在「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）談判時誤判，結果2周後管道建立，賴稱其為「德立管道」。

邱垂正回應時表示，對相關當事人（相關當事人）的說法，陸委會目前無從說明，但就提醒公務員有絕對保守政府機關機密之義務，就機密事件，無論是否為主管事務均不得洩露，即使退職後亦同；倘違反相關義務，依情節嚴重，或涉及《國家機密保護法》及《刑法》等相關規定。他又重申，陸委會對行政部門洽簽兩岸協議的過程均需依法處理，並接受立法院監督，不應有所謂的秘密溝通管道等。