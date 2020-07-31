深圳男向女伴杯中落藥被刑拘　檢方「存疑不捕」惹議

深圳22歲女子朱某本月初在某餐廳用膳時，被23歲男伴趙某某在水杯中落春藥，趙隨後涉嫌強姦被刑拘。深圳市福田區人民檢察院周四（30日）以證據不足對嫌犯趙某某作出「存疑不捕」的決定。

檢察院表示，案發當晚，本案的關鍵物證，即水杯的藥物已被倒掉、水杯被清洗，直接物證已消失；根據法定鑑定機構對趙某某身上繳獲的藥物作出的鑑定意見，並結合扣押的藥物說明書，證實該藥物含「他達那非」成分，目前證據不足以證實該藥物會使人失去意識或者陷入迷幻，從而達到不知抗拒或者不能抗拒的狀態。

檢察院續指，現有證據難以認定嫌犯有「意圖違背女方意志，強行發生性關係」的主觀故意。綜合證據看，本案尚達不到批准逮捕的證據標準，因此，本院依法以證據不足對嫌疑人趙某某作出不批准逮捕的決定。不過，案件尚未終結，偵查機關可以繼續偵查，取得新的證據後，可再次提請檢察機關批准逮捕。

朱女回應：「我會繼續堅持下去，也相信正義不會因辯解而偏頗。」有網民指出，「監控這麼明確還存疑？」、「所以隨意給人落藥是可以的？」、「要出事了才能逮捕」。