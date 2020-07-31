內地破製偽鈔案　疑犯專造細額貨避風險

湖南張家界市慈利縣公安局本月偵破一宗製造偽鈔案，查獲面值約27.3萬元人民幣（人民幣，下同，約31萬港元）的偽鈔。該批偽鈔面值分別為10元和20元（約11和22港元），據疑犯稱，偽造細額鈔票是貪較易脫手、風險也較小。疑犯又特別用可樂清洗偽鈔，令其外表變舊，幾可亂真。

去年6月25日，遼寧市鐵嶺市公安局辦理一宗涉嫌偽造貨幣案時發現，慈利縣一名鄧姓男子多次使用化名以郵寄方式購買偽造貨幣，然後在慈利縣環城醫院附近收取。鐵嶺市公安局之後將該線索移交張家界市公安局，再交慈利縣公安局查辦。

經查發現，鄧某在網上購買偽鈔後，又在網上購買了用於偽造貨幣的模板、油墨、打印紙等設備和材料。鄧某又掌握到製作偽鈔的整套方法和工序。鄧某多透過QQ、微信、支付寶等網上支付方式進行偽鈔交易，在偽造貨幣後，以郵寄方式或當面交易。

慈利公安當掌握了充分證據後，便對鄧某進行逮捕，並現場查獲大批偽鈔及製造工具。據鄧某供稱，他生產的偽鈔經過「做舊」可以賣到3元到5元（約3.3至5.6港元）一張。所謂做舊是將偽鈔浸泡可樂後吹乾，使其呈現陳舊的感覺，令仿真度更高。鄧某又稱，製造細額偽鈔比較容易「洗」，因為收錢的人不會太注意辨別真偽，就算發現了也只會自認倒楣，而不會像收到100元偽鈔後會想辦法追究。目前鄧某已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。