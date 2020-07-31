警破非法買賣外匯集團　涉案交易額逾80億人民幣

廣東省公安廳周四（30日）通報，全省警方在上半年破獲逾4500宗經濟犯罪案件，刑拘5200多人。另公布中山市一特大非法買賣外匯犯罪網絡案，當地警方在「颶風43號」地下錢莊專案開展收網行動，搗破7個地下錢莊據點、拘捕60名疑犯，初步統計涉案交易金額逾80億元（人民幣，下同，約89.7億港元）。

中山市公安局去年底經線索挖掘出由多個錢莊組成、涉及10多個省市及澳門地區的特大非法買賣外匯犯罪網絡。主犯趙某宇、孟某勇、黃某玲等人，組成多個團夥在中山、珠海、澳門等地，通過自動櫃員機（ATM）提現等方式，為境外賭博團夥提供賭資跨境轉移通道。經查，涉案銀行帳戶多達3000餘個，最高一日提現金額超過2000餘萬元（約2242萬港元）。

在省公安廳統一部署指揮下，中山警方先後赴江西南昌、山東臨沂、湖南嶽陽、河北邯鄲、廣東珠海和湛江等地統一收網。至今年5月13日，共搗毀地下錢莊犯罪據點7個，拘捕趙、孟、黃等共60人，現場繳獲現金190餘萬元（約213萬港元）、涉案銀行卡533張，查扣12部作案手機等；另凍結涉案銀行帳戶43個，凍結涉案資金290餘萬元（約325萬港元），切斷多條賭博資金跨境流動通道。

另肇慶市公安局鼎湖分局今年3月初，發現坑口街道居民樓設組裝冒名牌手錶據點。經深入排查，團夥由家族人員余某明、余某偉等人構成，每人分別擔任取貨、組裝、銷售等角色；另聘請工人日均組裝近400隻手錶，以速遞掩人耳目發貨。其15個據點分散肇慶、廣州、揭陽莆田等地。警方日前收網，拘捕以余某偉為首共98人，查獲大批手錶零件及包裝材料，凍結帳戶400多個，初步估計涉案金額超6億元（約6.6億港元）。