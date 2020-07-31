大三女生QQ交友遇渣男　以裸照威脅敲詐8500元人民幣

山東濟南市一名23歲趙姓大三女生近日到臨沂市莒南縣公安局報案，指被1名在QQ聊天認識的盧姓男子以裸照敲詐8500元（人民幣，下同，約9500港元）。起初盧男聲稱只是向趙女借錢，趙女不從後，盧男揚言若不匯錢，便在社交平台公開趙女的裸照。趙女見盧男在承諾還款日後仍未還錢，決定報警。經過近一個月的調查，警方最終將盧男緝拿歸案。警方於周三（29日）以涉嫌敲詐勒索犯罪起訴盧男，暫時保釋候審。

案情指，趙女3月時透過QQ結識家住莒南縣的盧男，雙方加了微信後便開始聊天。趙女因為看見對方外貌不俗，很快便談應盧男確立所謂的男女朋友關係。在盧男要求下，趙女給他發送一張裸露胸部的照片。盧男及後多次問趙女借錢，但趙女以仍是學生沒有收入拒絕。

但盧男竟在4月6日以裸照威脅趙女借錢，趙女分次借錢予盧男，並在借錢前要求盧男出示身份證作憑據，盧男亦為款項提出還款日期。款項到期時，盧男竟發來虛假的轉款記錄，趙女不甘受騙於是報警。

警方在調查初期時發現疑犯手機已經停用，微信及支付寶帳號亦已更換。經進一步偵查後終發現盧男在莒南活動的跡象和落腳點，並在周一（27日）展開拘捕行動。經審訊後，盧男承認犯案。

警方指盧男今年22歲，並無正當職業。在去年8月開始，盧男專門在網上結識一些入世未深的年輕女性，以各種手段向不同受害人借錢，盧男供稱在不到一年間共向這些女性騙取接近14萬元（約15.7萬港元）。盧男更曾與網上認識二十歲許的女孩同居並生育一女孩，最後女方因其不務正業而分手。