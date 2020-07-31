男子半年前虐貓畫面突曝光　涉事雙方各執一詞

四川瀘州市一間貓cafe店主近在微博上公開一宗發生於半年前的虐貓事件，指控一名男子將店內4隻貓弄至重傷，事件至今不了了之。但被指虐貓男子強調事發後已對店主道歉，並提出願意承擔相關醫療費用，反質疑對方事隔多時公開事件的動機。

貓cafe店主小林（化名）周二（28日）在發文中附近6張男子虐貓的畫面。小林指該店是自己與2名友人合資開設，但友人長期在外地。去年12月19日，在成都的合夥人託事件中的男子帶了一隻幼貓到店內，由於當時並非營業時間，店內無人。

小林當日返回店內，發現兩隻貓分別有被打過的迹象及嘴角有血漬，而且狀甚驚慌。當翻查閉路電視畫面後，發現男子從籠裏將貓拉出虐打並拋摔。小林事後因專心處理貓的傷勢，加上疫情影響，所以一直與男子交涉。小林稱，該男子如今跟合夥人沒有聯絡，而對方事後亦一直沒道歉，更遑論賠償。

但內媒周四（30日）聯絡上該名范姓男子時，他卻指事件並非如店主所說。他指當時與該店成都合夥人之是情侶關係，受託將貓帶到瀘州店時，本想撫摸該貓，但可能太久沒見，該貓反抗，剛巧當時范男情緒抑鬱，才一時失控將情緒發洩到貓身上。但他強調自己也愛貓，家中養了一隻8歲的狗。

范男又稱，當日店主報警後，他也配合調查，並於同晚向對方道歉並主動提出賠償，但後來無人聯絡他，直至近日店主不但突然曝光當日畫面，還公開范男和他父母的工作單位，對他和他的父母均帶來傷害。