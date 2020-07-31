跨國網絡傳銷案告破109人被拘　涉額400億人民幣

由公安部部署偵查的「Plus Token平台」網絡傳銷案告破，警方拘捕109人，包括27名潛逃境外的主要疑犯，徹底摧毀這個特大跨國網絡傳銷組織。該案是公安機關偵破的首宗以數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，多逾200萬人參與，層級關係多達3000多層，涉案數字貨幣總值逾400億元人民幣（約448億港元）。

去年初，江蘇鹽城市警方發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪，遂立案偵查，並上報公安部。在公安部經偵局組織指導下，逐漸摸清該團夥的架構、人員層級和資金流轉情況。同年6月，公安部派員分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等地，抓捕27名藏匿藏境外疑犯。今年3月，再拘捕82名團夥骨幹成員。

經查，2018年5月，陳某等人已架設搭建「Plus Token平台」並開發相關應用程序，從事互聯網傳銷。平台以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，假借提供數字貨幣增值服務之名，承諾高額返利，吸引多人參加。平台下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，參與者需繳納價值500美元（約3900港元）以上的數字貨幣作為「門檻費」，才可獲得會員資格，並獲得平台自創的「Plus幣」，並按照加入順序形成上下線和層級關係。平台根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，按等級高低發放相應數量的「Plus幣」作為獎勵和返利。

為吸引更多人參與，該團夥大肆宣傳平台加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景，僱傭外籍人士冒充平台始創人偽造成「國際平台」、「國外項目」背景，不定期組織會議、演唱會、旅遊等活動造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。據統計，該平台存續期間共有200餘萬會員，層級關係多達3000多層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400億元，其中大部分被用於發放會員「拉人頭」獎勵，還有部分被變現用於陳某等人日常開銷和個人揮霍。