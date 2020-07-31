法院一連兩日就兩惡勢力犯罪案宣判　16人獲刑

四川南充市順慶法院於周二（27日）及周三（28日）一連兩日對兩宗惡勢力犯罪案件共16名被告宣判，被告分別被判1年多至7年不等有期徒刑。案件之一被告透過恐嚇他人，在競投公務車過程中低價投得車輛牟利。另一案被告長期當村霸，對村內外來建屋戶索取金錢。

其中一案源於南充市自2016年進行公務用車改革，在該市嘉陵區從事二手車買賣的任某等7人，以入股方式互相糾結參與競投。同年11月張某亦入股任某等人的團夥。該團夥在競投過程中鎮定對象車輛後，便在拍賣會上採取暴力或威脅等手段，強迫其他有意競投的人退出，從而低價投得車輛後出售牟利。

法院審理認為，8名被告為的為社會影響惡劣，屬於情節嚴重，已構成強迫交易罪，故依法判處各人20個月至3年不等有期徒刑，並罰款5萬至8萬元（人民幣，下同，約5.6萬至9萬港元）。

另一案被告人何某等8人，自2009年起至2015年長期在蘆溪鎮坪房子村三社或原屬該社土地範圍內，針對非該社的建屋戶進行口頭威脅，迫使對方以土地補償費、利是等形式支付金錢，否則阻止施工。法院審理認為各被告共同實施犯罪時間跨度長，已符合惡勢力犯罪的條件，而各被告強拿硬要他人財物，嚴重破壞社會秩序，已構成尋釁滋事罪，最後判處首被告何某7年有期徒刑，並罰款3萬元（約3.4萬港元）；其餘人分別判18個月至5年有期徒刑並罰款。