台灣暑期報復式旅遊　夜市檔販：天天像過年

受新冠疫情影響，全球旅遊業大受打擊。在台灣，隨着當地疫情趨緩，適逢暑假到臨，花蓮台東等主要旅遊熱點近日出現報復式旅遊消費，10天內旅客人潮高達200萬。花蓮知名東大門夜市檔販更稱，生意好到「天天都像過年」。在台灣外島，旅遊人數亦以倍數暴增。有在綠島的旅遊業者稱，前往該島浮潛的遊客多到像「下水餃」。

據花蓮縣政府日前公布，本月15日至25日當地各景點累計訪客超過82萬人次，其中以太魯閣公園超過20萬人次居首，其次東大門夜市也有近20萬人次。該縣旅館公會理事長陳義豐表示，近日東大門夜市人數每天維持1.8萬至2萬人左右，當地旅館、民宿7、8月入住率平均達8成。由於旅客眾多，不少洗衣廠每日要分3班制開工20小時。

在台東，縣政府交通與觀光發展處統計，單是本15日至25日的10天期間，到當地旅遊的人數至少120萬，當中不少人更是專程前往該縣外島綠島和蘭嶼。據海巡處統計，該2個島嶼常住人口各2000多人，但自從本月15日以來，每天進入綠島的遊客便達6000人、蘭嶼亦有2800多人。截至上周六（25日），前往2島的旅客便將近10萬人。其中逾6萬人次遊客前往綠島，是當地居民的30倍。

有綠島旅客表示，單是一個晚上前往夜間浮潛的旅客便多達400至500人，排隊要花上30至40分鐘，跟以往毋需排隊可謂天壤之別。在蘭嶼，隨着旅客爆量用電亦暴增。該島由6月至今停電3次，7月11、12日連續兩天更停電近一小時。有居民擔心，當地只有一個垃圾掩埋場，進入旅遊旺季一定飽和。