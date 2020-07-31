華「國防七子」滲透學術界　美智庫籲反思合作

美國智庫胡佛研究所周四（30日）發表報告指，美國學術機構長期與跟中國解放軍有關的中方學術機構合作，有機會助長北京作為華府競爭對手的實力，呼籲美方反思，制訂道德標準防止有助專制政府或破壞民主價值的合作。

報告題為《全球參與：反思研究企業的風險》，研究人員分析254份寫於2013年1月至2019年3月、存於中國政府公開學術資料庫的論文，它們由115間美國大學及政府研究所與中國7間重點大學合作撰寫；後者被指與解放軍有關。論文題材涉及材料科學、海軍工程，報告發現中方研究員特意隱瞞或沒有清晰交代與解放軍的關係。

胡佛研究所點名的中國重點大學包括北京理工大學、北京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學，它們雖然名字不含「國防」或「軍事」字眼，但與軍方的聯繫在中國眾所周知，被稱為「國防七子」。

報告指出，中美學術機構任何形式的合作都會助長中國作為美國戰略及軍事競爭對手的實力，建議美方訂立一套道德標準及黑名單，防止破壞民主的合作。