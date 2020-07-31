洪災持續巢湖水位創新高　合肥逾80萬人受災

長江洪災持續，安徽省水文局周五（31日）下午2時19分繼續發布洪水紅色預警，長江幹流全線超警，位於安徽中部的巢湖水位更創歷史新高。合肥市政府表示，截至周四（30日）下午6時，這次洪災共造成該市逾80萬人受災，緊急轉移安置22萬多人，3人死亡或失蹤。

安徽省水文局通報，全省有33條河湖（含長江、淮河幹流）超警戒水位，其中巢湖、派河、南漪湖、白蕩湖、楓沙湖、菜子湖、裕溪河、牛屯河、得勝河、西河、兆河、永安河、杭埠河、白石天河、柘皋河、南淝河16條河湖超過保證水位。

合肥市政府周五舉行的「巢湖保衞戰」第三場新聞發布會時指出，這次洪災造成近1.7萬間房屋倒毀，農作物受災面積15.7萬公頃，其中絕收4.3萬公頃，直接經濟損失超過50億元（人民幣，下同，約56億港元），合肥市減災委已於周三（29日）啟動自然災害救助一級響應。市政府亦緊急下撥自然災害救助資金292萬元（約328萬港元），用於受災民眾緊急生活救助等。

此外，該市紅十字會發布公告，截至周四中午12時，該會共接收捐款423筆共約253萬元（約284萬港元）；接收橡皮艇、救生衣、救生圈、編織袋、塑料織布、雨布、抽水泵、多種食品等防洪救災物資30批次。