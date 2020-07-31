自來水傳出腐臭引關注　官方：垃圾站污水流入

位於浙江杭州市西湖區雙浦鎮的湖埠村，近日有村民反映飲用水傳出異味，「像是垃圾和屍體腐爛的味道」，部分人飲用後更出現身體不適，引起各界關注。西湖區政府周四（30日）通報，事因雙浦易腐垃圾處置站內部違規操作，造成污水進入市政供水管道。當局周二（28日）已沖洗排放區域內的管網，水質經檢測合格後恢復正常供水。

湖埠村的姚先生周四向內地傳媒透露，家中自來水在日前出現異味，其家人及村民飲用後，均出現肚痛、肚瀉、過敏等情況。村民曾自發去村裏的石龍山查看，發現後面的垃圾處理站的管道與湖埠村的自來水管道連接。雙浦鎮污水零直排區檢查組的負責人吳浩棟表示，村裏的自來水管道確實有污染，目前已有自來水公司工作人員維修；另因湖埠村處於自來水管道的末端，因此對於雙浦鎮其他地區居民的自來水使用不構成影響。

西湖區政府和杭州市水務集團有限公司周四通報，市水務集團周日（26日）下午先後收到村民反映自來水有異味，遂立即派出工作人員前往現場查勘，確認自來水存有異味。初步查明，雙浦易腐垃圾處置站因違規操作，造成污水流入供水管道。當局已於周一（27日）對該單位關閥拆表進行物理隔離，確保其管道與供水管道徹底斷開，經沖洗排放，水質經檢測合格。

事件發生後，為保障村民用水，市水務集團及時調配送水車進行24小時送水服務，同時加大水質監測頻率，確保水質安全穩定。村委會一位工作人員向內媒透露，村裏用水已恢復正常。而此前出現不適的村民，目前獲安排到杭州市的醫院參與體檢，每天可預約50人。