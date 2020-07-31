劉國中升任省委書記　胡和平另有任用

陝西省前省委書記趙正永周五（31日）被判死緩後，官場再有變動。內地官媒公布，經中共中央決定，陝西省長、省委副書記劉國中升任陝西省委書記，原省委書記胡和平則另有任用。據報道，胡和平調任陜西已有5年，曾是省常委班子中最年輕的一位，值得關注的是，他主政陜西期間，陜西就因秦嶺違建事件引起官場地震，他曾在官媒紀錄片上自責未有處理好秦嶺違建問題。

公開資料顯示，胡和平在1962年出生，山東臨沂人，是典型的學者型官員。他1980年入讀清華王牌專業水利工程系水資源工程專業，在本科學習期間因表現優異，獲挑選進入系黨委學生工作組工作。在取得博士學位後，他曾短暫在日本工作，後應邀返回清華大學任職，歷任清華大學黨委組織部部長、教務處處長，人事處處長、副校長、黨委書記等職務，2013年11月調任浙江省委常委、組織部部長，2015年4月北上入陜，擔任陜西省委副書記，時齡53歲的他成為當時陜西省常委班子中最年輕的一位。

趙正永在2016年退休後，陝西進行官員調查，胡和平接任省長；翌年10月再接任省委書記，不到3年時間就成為地方一把手。惟在2017年至2019年期間，陜西因秦嶺違建別墅一事引發官場地震，前省委書記趙正永，前省委常委、秘書長錢引安，西安市前市委書記魏民洲先後受查。在2019年1月9日官媒播放出的紀錄片中，胡和平出鏡受訪，坦承他2016年12月暗訪時已發現違建問題，惟當時未按中央指示「扭住不放，一抓到底，緊緊地把這件事情盯住」。對此他深感自責內疚慚愧，強調要深刻反省，知錯改錯，知恥後勇。

另外，劉國中在1962年出生，黑龍江望奎人，1982年8月參加工作，1986年11月加入中國共產黨，後歷任黑龍江省鶴崗市委書記，黑龍江省委常委、秘書長、副省長，全國總工會副主席、黨組副書記，四川省委副書記，吉林省委副書記，副省長、省長等職務，在2017年12月調任陝西省委副書記，翌年1月擔任陝西省長至今。