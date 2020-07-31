男子毆打保安遭行拘10日 揚言「我爸是公安局副局長」

廣西南寧市青秀區一名30歲楊姓男子，近日疑因停車糾紛毆打一名57歲方姓保安。途人見狀上前阻止時，楊男更曾揚言父親是當地公安局副局長，要求對方不要多事。警方接報到場，雙方均向警方指自己受傷，要求送院治療。經調取現場閉路電視片段後，警方對涉毆打他人的楊男處以行政拘留10日和罰款500元人民幣（約562港元）。

方男的林姓外甥女憶述事發經過稱，方男周二（28日）在停車場要求楊男將車開走，以免阻塞道路，引起楊男不滿。後者怒斥方男是刻意針對他，向對方揮拳，對其毆打超過30分鐘。途人見狀勸阻，楊男警告他人不要插手，強調自己是南寧市公安局副局長的兒子，並繼續毆打方男，直至警方到場才肯罷手。

方男表示，楊男當時滿身酒氣，雙方及後被帶返警署，但楊男很快被一個看起來50多歲的男子帶走。經醫生診斷，方男右眼受傷，身上多處軟組織挫傷等。

惟當地公安局隨後澄清，指分局內沒有姓楊的副局長，楊男父親只是普通警察，擔任過大隊領導職務。而有人從警局帶走楊男一事，警方指，是楊男家人帶其驗傷，及後已返回警局報到；更強調會公正執法，絕不會徇私。