全省迎新一輪暴雨　啟動防汛四級應急響應

惠州市上月受暴雨影響，有房屋被洪水淹沒。（中新社圖片）

內地汛情持續，多地經濟損失嚴重。廣東省應急管理部周五（7月31日）通報，受熱帶系統和季風共同影響，全省周五至下周二（8月4日）將有大範圍持續性強降水。根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和省防總有關規定，省防汛防旱防風總指揮部辦公室、省應急管理廳於周五下午3時啟動防四級應急響應。

截至周五下午5時49分，廣東省共有9個颱風預警信號、7個暴雨預警信號、18個雷雨大風預警信號正在生效中。在下午2時34分，惠東、深汕、陸豐發出暴雨黃色預警，海豐、汕尾發出暴雨橙色預警。應急管理廳強調，需高度關注可能出現旱澇急轉的情況，做好暴雨及引發的城鄉積澇、山洪、山泥傾瀉等災害防禦。

通報指出，預計粵東地區為雨量集中地，最大累積雨量最高或達到400至600毫米；要求各有關地區和部門三防（防汛、防旱、防風）責任人取消休假，及時當值認真履職盡責。省防總各部門需及時研判風險，做好防禦工作。另有關地市加強會商，啟動相應級別的響應，落實特殊群體轉移對接責任，轉移危險區域群眾。

另各地有關部門要提前向可能成災的區域，預置搶險隊伍和物資，以備應對突發事件；並要妥善安置受災群眾，準確報送災情資訊，開展災害救助，確保民群眾生命安全，最大程度降低災害損失。

此外，國務院安委會周五召開全國安全生產電視電話會議，會上強調當前仍處在防汛抗洪救災關鍵期，要繼續指導和幫助南北相關省份毫不鬆懈地做好大江大河大湖和重要水庫、河流防汛抗洪救災工作，加強山洪泥石流等災害防範，安置好受災群眾生活，支持地方災後恢復生產、重建損毀房屋和設施，紮實做好沿海地區防颱風準備等。