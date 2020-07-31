省人大常委會議召開　王戰營獲任命副省長

河南省十三屆人大常委會於日前召開第十九次會議，並在周五（31日）表決通過省內人事任免事項；當中包括商丘市委書記王戰營，獲任命為河南省副省長。

公開資料顯示，現年55歲的王戰營為河南禹州人，1984年12月加入中國共產黨，1988年6月參加工作。他曾任河南省科委綜合計劃處副處長、處長，省科學技術廳辦公室主任、副廳長、共青團河南省委副書記等職務；由2008年7月起，先後任職新鄉市副市長、市委副書記、市長，2014年2月至2016年8月期間任省政府秘書長、辦公廳主任、黨組書記、省民政廳廳長，其後至2018年1月先後任商丘市委書記、鄭州市委副書記、副市長、代理市長；同年2月任商丘市委書記至今。

此外，上海市衞健委官網近日更新頁面顯示，章雄已任市衞健委黨組書記、副主任；而原市衞健委黨組書記、副主任黃紅任上海市委統戰部副部長。資料顯示，55歲的章雄擁豐富醫院工作經歷，2015年後加入政府部門擔任市衞計委副主任；2017年3月起，擔任市發改委副主任。2年後擔任市衞健委副主任、一級巡視員，上海市保健委員會辦公室主任，上海市保健局局長，直至此次履新。