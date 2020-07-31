走私海洛英磚涉逾15億新台幣　台毒梟「屏東王」判囚18年

林孝道（中）供出同黨的藏身地方及毒品位置。

台灣台東縣警方今年2月搗破跨國販毒集團，拘捕台灣三大毒梟之一、自稱「屏東王」的林孝道，檢獲100塊重110公斤的海洛英磚，市值逾15億元新台幣（約3.88億港元）。台東地方法院周五（31日）宣判，林孝道雖有坦白罪刑，但因考量他是主犯，遂決定判處其18年有期徒刑，比檢方求刑15年更重。

去年9月，有民眾在台東南田海邊拾獲44塊海洛英磚，引起當地警方關注。同年12月17日，警方在花蓮瑞穗拘捕林孝道，後者受訊時供出同黨的藏身地方及毒品位置，遂在多次行動中累計查獲296塊海洛英磚及26公斤安非他命（即冰毒），毒品數量為台灣歷年所未見。而林近2年在亞洲涉及4宗，共3000公斤毒品走私案，出貨量佔台灣毒品市場3成，涉及泰國、緬甸、老撾及菲律賓等國。

檢方表示，依刑法販售和運輸第一級毒品，應建議判林孝道及其同夥死刑和無期徒刑，但考量林自白及提供線索破案，遂請法院給予減刑；惟法院刑事庭長邱奕智表示，被告雖協助警方查獲共犯，但合議庭審理後認為供出毒品來源部分不獲法律條文規定的減刑條件；另基於林孝道是本案的主犯，指揮其他被告犯案，因此刑度不適合低於其他共同被告，遂作出上述判決。

而同案共犯、負責聯繫交易及指揮的陳俊呈、林光勇、李鋒興，3人主導地位居次，刑期不能比林考道重，因此分別判處17年2個月、17年、16年6個月。另6名被告分別被判處16年至16年6個月有期徒刑，全案還可上訴。