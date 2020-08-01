美制裁新疆生產建設兵團　指侵犯少數民族人權

美國財政部周五（7月31日）以嚴重侵犯新疆少數民族的人權為由，制裁新疆生產建設兵團，以及該兵團的黨委副書記兼司令員彭家瑞和前政治委員孫金龍。財長姆紐欽說，美國將繼續運用財政權力，讓新疆以至全球的人權侵犯者承擔責任。

財政部發聲明提到，轄下海外資產控制辦公室（OFAC）已將上述中方實體及2名官員列入制裁名單。這些制裁對象與針對維吾爾族及新疆其他少數民族的侵犯人權行為有關，行為包括大規模任意拘留、嚴重身體虐待。美方根據《13818號行政命令》，凍結他們在美國的資產，並禁止美國境內人士與他們交易。

聲明指出，新疆生產建設兵團是隸屬中方的準軍事組織，共有14個師及數十個團。它透過推動中國對新疆地區經濟發展的願景，強調服從中央規劃及資源採集，藉此加強對該地區的內部控制。資料顯示，月初遭制裁的新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國，正擔任上述兵團的第一政委。

與此同時，美國國務卿蓬佩奧亦就此發表聲明，指中方在新疆侵犯維吾爾族及其他回教少數民族的人權，「堪稱世紀污點」（stain of the century）。