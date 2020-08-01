全民寫詩掀熱潮　加句「像極了愛情」添詩意

想成為詩人，其實好簡單﹗內地網絡近期就出現很多詩句，只要隨意寫一段話，最後加上一句「像極了愛情」，便能增添詩意，使之變成一首詩。兩岸網民爭相倣效這種寫詩方式，連台灣的財政部也在Facebook發表詩作，將數度沒中發票的心情，套上「像極了愛情」，引發不少回響。

內地網民寫道：「點了美式咖啡不加冰，結果來了一杯熱的，像極了愛情」、「看到的，不一定是真的，像極了愛情」。據悉，這種寫詩方式最早出現在內地某音樂平台的網民留言，原句是「玩歸玩，鬧歸鬧，曖昧上頭的那幾秒，像極了愛情」，引發網民共鳴。

台灣導演蘇三毛亦在Facebook轉載教學：隨意寫一段話，最後加上「像極了愛情」，完成。他更舉例，「冷氣師傅說這周不會來，下周也不一定，像極了愛情」、「早上晴空萬里，下午卻下起了大雨，像極了愛情」。

台灣最新一期統一發票已於上月25日開獎，財政部將於8月初公布中獎名單，近日財政部便發表詩作：「不求1000萬，只求一張200塊，像極了愛情」、「滿心期待兩個月一次的開獎，結果又是沒中沒中沒中，像極了愛情」、「就算這一期無緣，還有下一期下下一期，像極了愛情」，似乎說中不少人的心聲。