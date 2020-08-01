花160萬人民幣買樓驚覺只餘27年業權　男子要求減中介費

一名陳姓男子在浙江嘉興桐鄉市通過中介公司，以近160萬元（人民幣，下同，約180萬港元）購進一間二手房屋。辦妥房產證後，陳男才發覺房屋業權只剩下27年，認為中介故意隱瞞，要求減免剩餘中介費。中介公司拒絕，並準備向當地法院起訴陳男。

陳男近日接受內媒訪問時表示，他透過中介公司購入位於同力家園面積125平方米的單位，另外再付2.6萬元（約2.9萬港元）中介費。原本他認為屋主只住了十幾年，而且據他所知，這個屋苑一般有70年產權，但後來發現該單位只有50年產權，前屋主住了多年，現在只餘下27年。他表示若得悉此事，絕不會出高價買下房子，認為中介沒有主動說明產權期限是存心欺騙。

陳男明白合約已經簽訂，並不可能退房，只是希望能減免1萬元（約1.1萬港元）的中介費。中介公司姚經理指，陳男在售樓當時有看過房產證，職員沒有向他說明產權期限，但當時他並沒有提出疑問。姚又指房產證上清楚列明相關資料，陳男不仔細閱讀是他的責任，與中介公司無關，加上這單位是與其他中介合作賣出去，就算費用要打折亦需與其他公司商討。

另一間中介公司負責人亦指，客人在談價錢前已看過所有產證明細，經過二次確認才把錢過戶，不明白為何陳男在過戶後才提出產權問題。他表示，兩間中介可以作出讓步，減免2000元（約2250港元），但陳男並不同意；若陳男執意不給中介費，會將事件訴諸法律。