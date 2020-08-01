廣州黑社會組織頭目判囚24年　曾賄選當上村委會主任

廣州黃埔法院周五（7月31日）就一宗涉黑組織案公開宣判，主犯吳某彬領導犯黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪等多項罪名，被判囚24年、剝奪政治權利4年、沒收個人全部財產。案情指，吳某彬曾透過賄選當上村委會主任，獲得權力以擴大勢力。

經法院審理查明，2002年開始，吳某彬靠賭博騙財，多次帶領案中被告吳某雲、吳某堂等大坦村一帶的村民分工合作實施詐騙，大量斂財起家，拉攏人心，成為當地違法犯罪頭目。

2005年，吳某彬透過賄選當選上大坦村村委會主任，為了爭奪地盤、擴大影響力牟取私利，他利用賄選等方式操縱湯村基層選舉結果，扶持親信，使與其有姻親關係的被告湯某安，數次當選為湯村村委會主任，嚴重干擾、破壞基層選舉公平。

與此同時，他開設賭場，在廣州市黃埔區、增城區一帶夥同被告陳某松糾集吳某發、吳某輝等人，設立多個流動賭檔，牟取非法利益；更曾利用村委會主任等身份糾集吳某堂、吳某輝等大坦村一帶的村民爭搶當地建設工程的砂石供應，成為當地一霸。

法院認為，吳某彬是該黑社會組織的領導者，應對全部罪行負責；其他28名被告則根據各自在犯罪活動中所起的作用承擔相應責任，分別被判囚15年至1年6個月不等，並處罰金、剝奪政治權利等附加刑。