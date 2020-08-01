洗魚被刺感染創傷弧菌　六旬翁恐截肢

貴州省貴陽市王伯早前洗魚時手部不慎被刺到，翌日手部開始紅腫並起水泡，後來到醫院檢查才發現感染創傷弧菌，不排除要截肢保命。

上月17日，60歲的王伯從街市買了一條鱸魚。洗魚時，王伯左手的無名指和尾指之間不慎被魚身上的堅硬部位刺了一下，當時沒出血也未發現傷口，於是沒為意。翌日上午，王伯左手開始紅腫，於是自行敷藥，但下午紅腫的情況更嚴重，他於是趕到一家醫院看皮膚科。醫院起初以為王伯皮膚出現病變，但一日後情況愈來愈嚴重，查房醫生一問才得知他曾被魚刺到，懷疑是感染創傷弧菌，於是立即將他轉送到省醫院的急症科。

省醫院替王伯抽取感染組織樣本，經過基因檢測，結合臨床症狀，確認他感染創傷弧菌。醫生表示，由於王伯當時已經腫到腋下，於是進行了抗生素治療。一天半後，王伯腋下腫脹緩解，但手部腫脹仍嚴重，而且逐漸失去知覺，醫生於替其開刀減壓引流。

經緊急治療後，王伯手腫經已轉好，部分手指可以輕微活動，但情況未完全穩定，需進一步觀察。未來王伯將面對兩種可能情況，一是能住手的形態，但喪失部分功能；另假如組織壞死情況持續擴散，恐危及生命，則王伯或要截肢。醫生稱，一般感染創傷弧菌48小時死亡率約50%至70%，很多受感染的人不是截肢就是身亡，王伯算是「命大」。