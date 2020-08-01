獵狐工作組遠赴匈牙利　成功引渡1名紅通疑犯

河南省公安廳周五（7月31日）通報，經公安部直接領導，匈牙利執法部門和中國駐匈使館大力協助下，信陽市警方經3年多努力，當天終隨公安部獵狐行動工作組遠赴歐洲，把獲匈牙利當局批准引渡、重大經濟犯罪疑犯從X鈞押解回國。

警方指出，從男在2016年4月至2016年10月期間，以非法佔有為目的，指使其控制的河南政源房地產開發集團有限公司等5家公司財務人員，以虛構採購合同、虛假抵押等方式，騙取貸款4486萬元人民幣（約5050萬港元），用於個人消費和歸還欠款。同年12月8日，從男潛逃境外。同月21日，警方正式立案調查。

至2017年5月17日，溮河區人民檢察院以涉嫌貸款詐騙罪，批准逮捕從男。同年9月19日，國際刑警組織對從男發布紅色通緝令。從男翌年4月3日被匈牙利警方拘捕，河南警方隨後提出引渡請求。

今年6月，匈牙利當局批准引渡。公安部獵狐工作組周四（7月30日）前赴布達佩斯，在駐匈使館協調下，工作組在機場與匈牙利警方完成移交，並於周五把從男押解回鄭州。據了解，從男是河南警方成功從匈牙利引渡回國的第3名重大經濟犯罪疑犯。