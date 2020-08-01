男生強姦罪成被處留校察看　校方不堪輿論壓力開除學籍

浙江大學哈薩克族四年級男生努爾特·巴特爾因犯強姦罪被判刑，校方給予留校察看處分，引起爭議。至周五（7月31日）深夜，校方通報，近日留意到網絡出現許多新線索，相關當事人亦到校反映情況，經校方調查取證，發現努爾特確實存在多項被舉報的違紀違規情況，決定開除他的學籍。

通報稱，除了開除努爾特的學籍，校方還將評估並修訂完善《浙江大學學生違紀處理辦法》等相關規定，改進學校管理，加強制度建設，為更好地推進依法治校提供堅實保障。

努爾特今年4月17日被判刑，法官判案時考慮到努強姦未遂且自首，故判處有期徒刑1年半，緩刑1年半。校方認為他初犯且有悔意決定給予改過機會，予以留校察看，加上他是畢業生及來自貧困的少數民族地區，故此從輕發落。

不料此舉引起極大網民批評，努爾特在獲刑且被處分後在朋友圈曬自拍、發布旅遊動態等，被網友認為其毫無悔改之意，認為校方處罰過輕。

不過，校方今次「改判」同樣惹來網民批評，有人表示，「校方為何深夜才發布，想避開輿論高峰？」、「早幹嘛去了」、「要不是輿論壓制，估計這人都沒事」、「浙大洗不清了」。