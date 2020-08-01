陳菊接任監察院長　下周宣誓就職

台灣監察院周六（1日）舉行第6屆監委交接就職典禮，一度引起藍綠兩黨爭議的前總統府秘書長陳菊，上午正式接任監察院長一職；其餘26位新任監察委員亦陸續到場簽到。

監察院上午10時舉行院長交接儀式，由副總統賴清德監交，陳菊正式就任。監察院表示，監委獨立行使職權，並沒有交接儀式，只要到場簽到並依往例在監院大門拍大合照即可。陳菊與26名監委下周一（3日）將赴總統府宣誓就職，隨後在監察院召開第一次院會，選出7個常設委員會的召集委員。

台灣的總統府今年6月提名陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委，隨即引起國民黨不滿，一度佔據台立法院議場抗議。國民黨立法院黨團提出，陳菊擔任高雄市市長期間，其市府團隊遭監察院調查58宗案件，其清廉、公正形象蕩然無存，國民黨團絕不接受有關提名，遂以行動向政府抗議，要求撤換陳菊。

立法院上月17日舉行監察院人事案同意權投票，藍綠陣營在議場內再爆發衝突。國民黨立委在會議開始後推倒議場內圈票處及票箱，要求立法院停止投票、重新開審查會；藍營支持者亦在院外抗議，與警方爆發衝突。陳菊最終得65張同意票，獲全體立委過半數同意出任監察院長。