台立法院集體貪污案　太流公司前董事長否認行賄

台灣的立法院疑爆出跨黨派集體貪污案，6名現任或前任立委涉嫌在台灣SOGO經營權之爭及陽明山土地開發中，從中收賄200萬至2000萬元新台幣（新台幣，下同，約54萬至535萬港元）。台北地檢署周五（7月31日）深夜起約談63名涉案者，被控向立委行賄過千萬元的太平洋流通公司 （下稱太流公司）前董事長李恆隆，周六（8月1日）上午到台北地檢署複訊，表示自己是被害人，否認行賄立委。

太流公司自2002年起多次變更公司資本又被撤銷，台最高行政法院2013年裁定還原該公司的增資登記，變相令遠東集團成為台灣SOGO最大股東，握有實質經營權。經查，檢方發現李恆隆自2013年起，涉嫌行賄國民黨立委陳超明、廖國棟，民進黨立委蘇震清、前立委陳唐山、剛卸任立委的時代力量主席徐永明，向經濟部官員施壓，要求撤銷太流公司增資登記，企圖奪回經營權。

另檢方發現前立委趙正宇，涉嫌透過「是知管理顧問公司」總經理郭克銘，收受殯葬業者寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信的賄賂，並利用職務向內政部營建署施壓，將位於陽明山公園區內的土地自管制區劃出，變更為殯葬用地。

李恆隆否認行賄立委；對於蘇震清借貸2000萬元，他則稱與對方早年已認識，才有借貸關係，有關款項早已還清。徐永明、陳超明向台媒記者否認收賄，蘇震清、陳唐山、趙正宇等人則未有回應。