市長補選政見會舉行　參選人首度正面交鋒

高雄市長補選參選人，左起陳其邁、李眉蓁和吳益政。（中時電子報圖片）

台灣高雄市長補選政見發表會，於周六（8月1日）下午2時半在市政府四維行政中心舉行，3名參選人民進黨的陳其邁、國民黨李眉蓁和台灣民眾黨吳益政，屆時將各發表參選政綱並回答提問，過程料約1個半小時，由公辦電視台直播。

這次政見發表會的流程分成政見申論、現場提問、綜合結論三個環節，個程中不設參選人交叉提問。參選人闡述自政見後，大會將安排3名提問人各問一條問題，分別由參選人回答。

為了這場政見發表會，陳其邁表示多利用交通時間在車上看資料，產業經濟發展、青年就業及環境保護均是其關注議題；李眉蓁則減少行程閉關準備，政見將聚焦婦女、幼兒及社福問題；吳益政稱每天會有花時間整理資料，又點名要求陳其邁交代如何解決高雄龐大負債問題。

據中央選舉委員會周四（7月30日）新聞稿稱，這次補選投票於8月15日舉行，競選活動由周五（7月30日）起為直至8月14日。8月5日凌晨零時起至截止投票時間，不得以任何方式，發布有關參選人或選舉的民意調查。選委會初步統計，這次補選的投票人數約有230萬人，與罷免韓國瑜投票日和2018年九合一選舉高雄市投票人數相若。