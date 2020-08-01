市應急管理局發布應急物資清單　建議民眾備用醫藥品電筒

北京市應急管理局日前完善《北京市家庭應急物資儲備建議清單》，分別列出基礎版和擴充版清單，前者包括應急物品、應急工具和常用應急藥具共3大類10種類別的物資，後者則包括應急食品、個人防護用品、逃生工具、醫療急救用品和藥品、相關信息資料共6大類、18小類、60種物資。據悉，各地近日開展疏散演練及發布儲備清單，有消息指是「備戰備荒」。

基礎版清單的應急物品包括具備收音功能的手搖充電電筒、救生口哨、毛巾紙巾或濕紙巾；應急工具包括呼吸面罩、多功能組合剪刀、應急逃生繩、滅火器或防火毯；常用應急藥包括抗感染、抗感冒等醫藥品，醫用外科口罩、紗布、繃帶等，以及處理傷口的碘伏棉花棒。

擴充版清單內容則細分多項用品，除包含基礎版清單內的應急物品，還包括水、食品、嬰幼兒奶粉、牙膏牙刷、內衣褲、玩具，以及身分證、結婚證、銀行卡、現金、保單等重要文件資料。

北京市應急管理局相關負責人指，較大災害發生後，以家庭為單位儲備必要的應急物資，可以為家庭成員的自救互救和逃生提供物資保障。因此，該局提倡推廣每個家庭儲備必要的應急物資，一旦有災害發生，受災家庭成員就能在第一時間自救互救，減少災難損失；市民可按個人實際情況，考慮儲備基礎版或擴充版的應急物資。

應急物資建議清單 （擴充版）

1/飲用水

2/食品如餅乾、朱古力、罐頭食品、維他命補充劑

3/嬰兒、兒童、老人等特殊人群食品

4/毛巾、牙膏牙刷、沐浴露等個人護理用品

5/內衣褲、手套、帽子、替換衣物等

6/孕婦用品、衞生巾等女性用品

7/隱形眼鏡眼藥水、驅蚊水、消毒液、玩具等個人用品

8/應急逃生繩、救生衣等求生工具

9/救生口哨、收音機、反光衣等求救聯絡工具

10/雨衣、電筒滅火器、多功能組合剪刀、滅火器或防火毯等生存救助工具

11/碘伏棉棒、醫用酒精綿片、膠布等消炎用品

12/醫用紗布、繃帶等包紮用品

13/剪刀、醫用膠手套等醫療急救輔助工具

14/感冒藥、消炎止痛藥等常用藥品，及心臟病等急救藥

15/身份證、結婚證、駕駛證等家庭成員信息資料

16/銀行卡、現金等重要財務資料

17/保單、家庭應急卡片、緊急聯絡表等其他重要資料