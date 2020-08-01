深圳涉黑案39人判囚　涉案罰款逾1億人民幣

廣東省深圳市中級人民法院周五（7月31日）就一宗大型涉黑案一審宣判，案中39名被告被分別判刑並罰款。由涉案黑幫成立的深圳市繽紛匯休閒娛樂有限公司（下稱繽紛匯），也因犯販賣毒品被罰款；全案判罰金額共超過1億元人民幣（約1.12億港元）。

法院審理查明，該長期盤據在深圳寶安區的黑社會組織本世紀初由蕭厚明組織成立，2008年6月蕭厚明死後，被告文潤祥接替成為該頭目。該組織除於寶安區松崗一帶開設賭場，又經營香港外圍馬和六合彩，利用驅趕、打砸、恐嚇等手段壟斷經營廢品站和化糞池清理等行業。為搶奪地盤，該組織骨幹成員賴才興除除指使成員打砸店鋪、收取保護費，又安排手下黃南權帶人斬死一名潘姓村治安聯防隊隊員。

2011年8月，文潤祥、賴才興等人共同出資成立繽紛匯，繼而開辦繽紛匯水療會所作為販毒據點，並容留他人吸毒、組織賣淫等。經查，該組織由2016年4月至2018年10月間透過賣淫獲利4700多萬元（約5300萬港元）。

法院判決指，文潤祥因犯組織、領導黑社會性質組織、強迫交易、故意傷害、非法拘禁、搶劫、故意毀壞財物、聚眾鬥毆、開設賭場、販賣毒品等罪，數罪併罰判25年有期徒刑，沒收個人全部財產，並罰款5029萬元（約5650萬港元）。至於賴才興作為該黑社會性質組織的骨幹成員，多次參與、指使他人實施違法犯罪活動，同樣被判23年有期徒刑。另一被告黃南權因故意傷害致人死亡被判無期徒刑；其餘36人則分別被判處2至20年有期徒刑，並各判罰款。