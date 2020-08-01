時隔30年再調整　華駐聯合國代表重現「一正二副」

中國國家領導人周五（7月31日）任免駐外大使，現任中國常駐聯合國代表為張軍，新任2名副代表及特命全權大使分別是戴兵和耿爽。報道指，這是中國駐聯合國代表時隔30年後，再次出現「一正二副」的配置；中方此舉是要積極為多邊主義發聲，並應對外交正面臨的挑戰。

內媒周六（8月1日）刊文指，中國常駐聯合國的代表在1990年後向來是「一正一副」的配搭，今次時隔數十載再次同時向聯合國派駐2名擁有大使銜頭的副代表，在於兩個重要背景。首先是世界正經歷百年未見的大變局，不穩定性及不確定性顯然增強，聯合國作為多邊外交的重要舞台，中國要更多為多邊主義發聲。

第二，中國外交正面臨挑戰，如中國外交專家、現任聯合國教科文組織副總幹事曲星所指，中國現在已走近世界舞台中央，惟外交面臨的挑戰，以及來自他者的戒備亦屬空前。

文章列舉了一系列中美自今年5月以來的鬥爭，如美國國務卿蓬佩奧呼籲各國促成中國改變等，並在最後稱因應國際變局，中國正在努力尋求突圍，阻止「新冷戰」帶來的孤立。