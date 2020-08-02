青年打呵欠爆肺失血2公升　超體內血量一半險死

廣東廣州市一名青年近日因打呵欠導致自發性氣胸（俗稱爆肺），出血達2公升，超過全身一半血液，幸經緊急手術拾回一命。醫生指，身材高瘦的男子較易爆肺，且多在劇烈運動、搬重物、劇烈咳嗽、閉氣後出現。

事發於上月23日晚上，年僅23歲的小李當夜班期間，突感倦意便打了一個呵欠，之後胸口傳來劇痛，呼吸亦變得困難。他隨後被送到廣州市第一人民醫院就診，經初步診斷為氣胸，醫生本替其進行閉式引流排氣，但穿刺時有出血現象。醫生其後發現，針筒從小李胸腔抽出鮮紅色的不凝血，判斷為自發性氣胸，立即轉到胸外科緊急手術。

手術中，醫生利用胸腔鏡在小李右側胸腔，發現大量凝固血塊和大量鮮紅色血液，料出血量達2公升。小李因胸部小血管撕裂，右上肺肺泡破裂，手術中途血色素和心率一度急降，幸最終轉危為安。醫生指，小李體重42公斤，總血量約3.4公升，他當日失血量相當已超過身體一半的血液量，隨時可能出現失血性休克、猝死。

該院呼吸與危重症醫學科副主任李曉岩指出，肺部像個氣球，通過微細血管與右胸膜相連；當肺內壓力突然升高，致肺泡破裂，氣體通過裂孔進入胸腔內，可造成自發性氣胸。自發性氣胸引起肺壓縮時，可導致小動脈破裂出血。身材高瘦的人肺組織容易先天發育異常，肺泡壁薄弱，稍用力就很容易破裂形成氣胸。