新冠肺炎︰紀委通報5宗失職案例　多名官員受處分

新疆近日再爆發新冠肺炎疫情，當地政府加強防控措施，惟仍有人頂風作案。烏魯木齊市天山區紀委上周六（8月1日）公布5宗在疫情防控工作期間，查處的違反工作紀律典型案例，多名官員因失職失責受到處分。

首宗典型案例是天山區賽馬場片區管委會紅旗社區相關責任人在疫情防控期間，未有重視居民瑪某身體不適且輕微發燒情況，導致瑪某病情惡化，事後更偽造居家隔離人員紀委。對此，該區疫情防控指揮部領導小組副組長徐梁受黨內嚴重警告、政務記大過處分，另有3名社區幹部被撤職。

另外，市紀委督導組早前到區延安路「7天連鎖酒店」集中隔離點檢查期間，發現工作人員弄虛作假，偽造酒店消殺記錄，且不按單人單間居住要求，違規對集中觀察人員安排房間，形成疫情擴散隱患。該集中隔離點工作組組長玉素甫 · 托乎提受黨內警告處分。

此外，天山區翠泉路片區紅橋社區相關責任人監督管理不足，對防控措施「搞變通、打折扣」，導致小區院落封而不閉；月光社區及管委會相關負責人讓小區居民隨意進出；東門片區東環路西社區幹部在防疫值守時擅離職守，與其他工作人員燒烤飲酒等，均受到相應處分。

通報批評，該些官員幹部有的毫無紀法意識，頂風違紀；有的責任心不強，思想麻痺、存在畏戰思想，有的形式主義、官僚主義嚴重，不作為、亂作為等，均直接影響全市疫情防控工作成效，背離以人民為中心的基本要求，必須堅決懲治。