法院公開宣判涉黑集團　首腦判囚23年

海南海口市中級人民法院上周五（7月31日）公開宣判一宗「套路貸」集團涉黑案，其中集團首腦沈東，因犯組織、領導黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪等，數罪併罰下，被判有期徒刑23年，剝奪政治權利5年，並處沒收個人全部財產；其餘20名被告則分別被判處1至18年不等的有期徒刑。

法院審理查明，沈東自2008年以來，為攫取巨額非法利益，連同多人組成穩定的犯罪組織，以暴力、威脅為手段，利用「套路貸」方式非法斂財1700萬人民幣（約1909萬港元），他起初以海口市瓊山區府城鎮為中心，後輻射至整個海口地區。

該組織以非法佔有為目的，假借民間借貸之名，迫使被害人簽訂借貸合約、擔保合約、借據等，並虛增借貸金額、惡意製造違約、肆意認定違約等形式惡意壘高被害人債務，形成典型的「套路貸」；並在事主無力償還債務時，實施非法拘禁、尋釁滋事、聚眾擾亂社會秩序、非法侵​​入住宅、敲詐勒索等追債，攫取巨額經濟利益。

據悉，該集團共涉及組織、領導、參加黑社會性質組織罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪等10個罪名，涉及違法犯罪事實共19宗。