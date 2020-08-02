火化須辦身份證明　男子驚揭與亡父沒血緣關係

人生大起大落在所難免。重慶27歲男子王燃早前與女友喜得麟兒，「父親」卻意外去世；他為「父親」辦理火化手續，準備辦理身份證明時，親子鑑定報告竟顯示他和「父親」沒有血緣關係；更甚者，由於他真實身份不明，無法落戶，其岳父甚至禁止他與女友兒子見面。目前，王燃只能憑養父的遺言，尋找親生母親，惟每當想起兒子，都不禁落淚。

王燃接受內媒採訪時憶述，他自懂事以來，一直與養父王清明四處流浪，自小便在工地打散工維生。今年3月30日，養父在福建急病去世。由於王燃沒有戶口，無法證明他與養父的關係，火葬場工作人員拒絕火化。後在當地醫院資助下，王燃終找到一間司法鑑定所進行親子鑑定，惟報告卻顯示兩人並非親生父子。當下，王燃幾乎不能相信，不斷問自己︰「我到底是誰？又從哪兒來？」

及後的一個多月內，王燃忍着傷痛四處奔走，終在警方協助下，把養父火化。然而，他回到重慶後，想與女友和兒子相聚，惟女友的家人卻以「沒有戶口」為由，拒絕讓兩人見面。王燃回到養父的戶口地準備辦理戶口，警方卻要求他先尋回親生母親，才能辦理戶口。惟多年來，養父對其母親的描述就只有「你的媽媽叫劉X芳，生於1962年左右，是成都市華陽人」一句，但他也只能抱着些微希望，到成都尋找母親。

王燃坦言，由於沒有戶口，他只讀過兩年小學，便隨養父四處打工，經常被人欺負。直至10年前，養父帶他到福建莆田，開始在一些管理不嚴的小工地上做苦力，才結束顛沛流離的生活。雖然生活不如意，惟他沒怨恨養父，但他不希望兒子也成為一個沒有戶口的孩子︰「兒子現在連預防針都沒打，因為需要父母雙方的身份證或戶口本。」

成都警方了解事件後，也感覺到十分棘手。一名袁姓警官坦言，王燃能給的訊息量太少，當地近年變化又很大，目前只能採集王燃的DNA訊息，並由王燃本人寫一份情況說明，再經重慶、成都兩地警方共同協作，才能根據王燃提供的簡單資訊查詢戶籍資料。現時，成都警方只能盡力為王燃尋找親生母親。