牧羊犬遭遺棄仍守候主人惹關注　終獲軍人收養

湖北武漢市一隻德國牧羊犬早前被主人遺棄後，仍一直待拆樓宇內等待主人，後被武漢市第八醫院的職員發現，並取名為「八妹」。忠犬故事引起輿論關注後，八妹近日獲一名軍人收養，並有望培養成一隻軍犬，網民紛紛祝賀「入編制啦！變成『公務員』」。

武漢市第八醫院一名吳姓職員透露，她去年走過一條平日不常走的樓梯時，無意間發現八妹。八妹當時常常趴在窗邊，似在等人，於是推斷八妹並不是一般的流浪犬，而是被人棄養。新冠肺炎期間，由於武漢封城，原本待拆的樓宇一直未被拆除，而第八醫院的醫護們每日都抽時間給八妹喂食，這也是「八妹」名字的由來。

吳女表示，在疫情結束後，武漢市小動物保護協會趕到現場時，發現八妹的生活空間，已滿地排泄物及膠袋，環境非常惡劣，「基本沒地方落腳，臭氣熏天」；八妹由於少與人接觸，害怕得躲在角落發抖。經義工安慰後，八妹終放下戒心，最後被抱走帶往檢查。

動保協會隨後在網上發布領養消息，很多人知道八妹的故事後，都表示有意領養，其中更有部隊的士兵特意前往，想收養八妹讓牠當軍犬。義工覺得部隊是八妹最好歸宿，而且德牧的個性聰敏，八妹又只有1歲多，經訓練還是有機會的，「絕對不缺吃喝，大兵們都會稀罕它，不缺愛了」，於是決定由軍人領養。