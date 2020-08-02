新冠肺炎：內地增49宗確診　大連1個月大嬰兒受感染

國家衞健委周日（2日）公布，內地新增49宗確診病例，其中33宗為本地個案，包括新疆30宗，遼寧3宗，其餘16宗為境外輸入病例，分別來自四川、山東、湖北、廣東、陝西、上海、福建。截至目前，內地累計84,385宗確診病例，4634人病亡，現有確診病例748宗。

新疆維吾爾自治區衞健委指，新增個案中，有29人來自烏魯木齊市，1人來自喀什地區，另烏魯木齊市新增9名無症狀感染者。目前，新疆現有確診病例569宗及112名無症狀感染者，尚有14,640人接受醫學觀察。

遼寧省衞健委指，新增個案均來自大連市，屬普通型病例，另新增1名本地無症狀感染者。目前，全省累計確診病例244宗，尚有35名無症狀感染者在定點醫院隔離治療。省衞健委上周六（1日）指，大連市一名年僅一個月的嬰兒核酸檢測呈陽性，即檢出病毒，市衞健委已派兒科專家團隊開始救治。目前嬰兒病情穩定，精神狀態良好，無發燒、咳嗽、氣短症狀，肺部CT檢查未發現異常，正留院密切觀察病情變化。