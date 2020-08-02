中國經濟內循環　分析憂技術落後失業率急升

經濟「內循環」近期成為內地熱門關鍵詞，意即以國內市場為主，將生產鏈和消費端主要放置在內地市場，拉動經濟增長。惟有分析認為，以國內為主的產業循環會造成科技落後、製造成本上升、失業率升高等。

內地財經自媒體報道，中國第二季國內生產總值（GDP）年增3.2%，其中有2個百分點來自製造業和建築業，但消費比去年同期減少3.9%。上游的工廠拚命生產，基層消費者卻未走出疫情帶來的沖擊，仍在努力存錢，民眾消費力仍然不足。

報道指出，「內循環」對產業的影響，首當其衝是原本出口導向的企業，難以立刻出口轉內銷，就會有破產倒閉的風險。文章以江蘇連雲港市灌雲縣為例，當地是全球情趣內衣的最大產地，但只有不足4成是提供給內地市場，國內市場難以消化其產能。

有評論指，內地企業出口轉內銷，將加大原本國內市場的競爭，原本競爭力較弱的企業會受到衝擊，導致部分人失業或薪資降低。另有分析指，「內循環」會讓企業被迫轉往「非最優選擇地區」的中西部發展，意味企業成本會提高，甚至因經營門檻提高導致行業局部壟斷，不利中小企業發展；「內循環」亦會導致技術交流變得緩慢甚至停滯，不利內地的產業升級，迫使企業提高研發成本。