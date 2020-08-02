紙廠拆煤倉致民居受損　縣政府勒令停工整改

台灣雲林縣北港鎮萬有紙廠近日拆除煤倉時造成強烈震動及塵土飛揚，該重建工程不但令附近居民身體不適，更導致附近樓房受損。民眾隨即向縣政府投訴，縣政府建設處及後勒令紙廠停止拆除工作。當局在上周六（1日）表示會依法對施工方作出處罰，並承諾對清拆工程加強監督，亦會協助受影響居民向紙廠索償。

萬有紙廠曾是縣內重要企業，後來宣告破產，由資產管理公司接手開發，現時正計劃打造全新工業區，於是近日開始清拆舊廠房。去年拆在除紙廠內1座大型煤倉時，巨大震動令附近民宅龜裂，遭縣政府勒令停工，要求該公司做好配套措施才能再次動工。

到上月31日，清拆工程復工，並完成拆除煤倉，但強烈的震動再次造成民宅受損，加上煙塵飄散引起居民不滿。建設處接報後再次勒令工地停工，警告施工方必須在運走現場鋼筋水泥前做好防塵、防震工作。

縣議員服務處職員表示，服務處在去年已接獲22戶居民投訴該工程令房屋受損， 再加上上月底的拆除工程導致更多房屋受損，已著居民拍照錄影存證，準備向施工單位要求賠償。