台立法院集體貪污案　地院今召開羈押庭

台灣的立法院爆出跨黨派集體貪污案，台北地檢署上周六（8月1日）依貪污罪向法院聲請羈押禁見4名立委蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇及時代力量黨主席徐永明，以及太流公司前負責人李恆隆和3名助理等10人。台北地方法院周日（2日）下午召開羈押庭。

據此前報道，李恆隆涉嫌透過是知管理顧問公司總經理郭克銘等人，行賄蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明等人，施壓經濟部官員撤銷太流公司的增資登記，企圖奪回百貨公司SOGO經營權；趙正宇則涉收受殯葬業者賄賂，利用職務向內政部營建署施壓，將位於陽明山公園區內的土地自管制區劃出，變更為殯葬用地。

檢方認為，蘇震清等10人涉嫌貪污治罪條例違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等重罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，因此向台北地方法院聲請羈押禁見。民進黨前立委、前總統府秘書長陳唐山以50萬元（新台幣，下同，約13萬港元）交保，其餘被告分別以5萬元至200萬元（約1.3萬至54萬港元）不等交保。