新冠肺炎：台增1宗境外輸入　外籍工程師感染源不明

台灣中央流行疫情指揮中心，周日（2日）宣布新增1宗境外輸入病例，患者為菲律賓籍20多歲女性，上月31日赴台探親，在機場採檢，至本月1日出現發燒症狀，其後確診。一名比利時籍男工程師上周六（8月1日）確診新冠肺炎，感染源頭不明，指揮中心對該個案持保留態度，暫未列為境外輸入或本地感染個案。

指揮中心發言人莊人祥指，患者持居留證入境，無需出示登機前3天的檢驗證明，但仍在機場全面採檢。她入境時無相關症狀，於機場採檢後由家人開車送至防疫旅館接受居家檢疫，本月1日出現輕微發燒後確診，目前住院隔離治療。衞生單位正調查患者乘搭班機的前後二排旅客，以查清接觸者。

指揮中心上周六（1日）指，一名比利時籍20多歲男子今年5月3日持工作簽證入境，自稱一直沒有症狀，直至上月29日欲出境返國，到醫院自費採檢後確診。其血清抗體IgM呈陰性，即無檢出病毒，IgG呈強烈陽性，即有檢出病毒，代表感染時間較早。

最新疫調發現，患者今年3月在比利時檢疫時已喪失嗅味覺，但無其他症狀，雖然曾就醫2次，但當時嗅味覺喪失仍未列為新冠肺炎的可能症狀，因此未被診斷出。指揮中心周日更新疫調，已列199名接觸者，將全數進行採檢，目前已知54人PCR（聚合酶鏈式反應）核酸呈陰性，即無檢出病毒，周一（3日）將會接受抗體檢驗。