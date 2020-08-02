新冠肺炎：大連增3宗本地個案　近半數患者為同事

遼寧省衞健委周日（2日）指，大連市新增3宗本地個案，屬普通型病例，另新增1名本地無症狀感染者。目前，全省累計確診病例244宗，尚有32名無症狀感染者在院隔離治療，包括19名凱洋海鮮公司員工。市衞健委副主任趙連表示，自上月22日以來，大連累計確診79宗，其中凱洋海鮮公司員工佔36人，12人與該公司員工有密切接觸。

市衞健委指，大連市將加強2宗確診個案以上聚集病例地區的管理，為相關地區人員每3天進行一次核酸檢測。該市甘井子區上月22日已關停凱洋海鮮公司，安排企業人員接受集中隔離、核酸檢測。除保障民眾生活和重要國計民生的企業正常運作外，大連灣區域其他企業上月23日已全部關閉，對該區實施封閉管理，居民居家觀察，並於上月25日全部完成核酸檢測。

甘井子區區長郭雲峰稱，大連集結市區兩級採樣人員近2.5萬人次，設置超過600個核酸檢測監測點，對全數轄區居民進行核酸檢測，大連灣居民進行兩次核酸檢測。凱洋海鮮公司員工需進行血清檢測，該公司員工、密切接觸者、次密切接觸者需每3天進行一次核酸檢測。

他表示，專業消毒隊伍會消毒凱洋海鮮公司內劃定的疫點，確保環境安全，該公司周邊25萬平方米由專業公司每日消毒，周邊10平方公里區域的樓宇、垃圾收集站、洗手間，每日進行3次消毒。另外，消毒隊伍每日會對全區核酸檢測點進行4次消毒，對全域道路、場所、廣場實施常態化消毒；大連灣全域累計消毒面積超過900餘萬平方米，垃圾採取集中收運，防止病毒2次傳播。

大連市一名年僅1個月大的嬰兒核酸檢測呈陽性，即檢出病毒，市衞健委已派兒科專家團隊開始救治。市衞健委指，目前嬰兒病情穩定，精神狀態良好，無發燒、咳嗽、氣短症狀，肺部CT檢查未發現異常，正留院密切觀察病情變化。