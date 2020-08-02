原告反蒙冤被跨省羈243日　警終止偵查獲賠10萬人民幣

福建男子陳巧峰早年因借貸糾紛，起訴山東盛世國際路橋建設有限公司（下稱盛世公司），雖一審勝訴，但該案進入二審後，陳男突然被山東濰坊高密市警方，以涉嫌虛假訴訟跨省刑拘，羈押243日後保釋外出。高密市公安局近日對該案作出《終止偵查決定書》，濰坊市檢察院決定對陳巧峰給予國家賠償10.2萬元（人民幣，下同，約11.4萬港元），惟陳男不滿。

據悉，陳巧峰2016起訴盛世公司和男子樊亮亮，但在二審期間，在當年8月被山東高密警方以涉嫌虛假訴訟為由跨省刑拘，當年11月警方將該案移送審查起訴但由於事實不清、證據不足，高密市檢察院與2017年1月、3月兩次將該案退回，令警方補充偵查。直至同年4月17日，陳巧峰才得以保釋候查，並接受監視居住。

另一方面，在福建省福建高院二審上述借貸糾紛案，終審判決盛世公司及樊男，需償還陳巧峰300萬元（約336萬港元）本金及利息，福建高院對盛世公司所主張的「借款事實不存在、陳巧峰虛假訴訟」，不予採納。

陳巧峰去年10月向高密市檢察院提交刑事賠償申請書，要求賠償當地警方因錯誤逮捕，而造成他本人的經濟損失及精神損害撫慰金合共310萬元（約348萬港元）；而今年1月，高密市檢察院決定，採取支付賠償金的方式，賠償陳巧峰7.6萬元（約8.5萬港元），並要求警方為其消除影響，恢復名譽，當面向陳巧峰賠禮道歉。

陳巧峰對高密市檢察院決定不滿，他指依有關法例，在偵查過程中，發現不應對疑犯追究刑事責任的，應當撤銷案件，而不是終止偵查；他表示，將繼續向上級檢察機關反映「希望能在上級檢察機關的督促下，盡快撤案，回歸正常生活」。