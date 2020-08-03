糧倉禁客戶帶手機惹爭議　中儲糧︰已責令糾正

中儲糧肇州直屬庫發出通告惹議（左）；早前有糧商稱肇東糧倉內儲存的糧食是「廢糧」（右）。

內地有網民近日揭發，中儲糧肇州直屬庫發出通告，禁止進入糧倉的客戶及承運人攜帶手機或拍攝設備，引發輿論質疑。中儲糧集團周日（2日）深夜證實事件，指是直屬庫管理方對黑龍江分公司的要求「考慮不細」，簡單機械規定禁止攜帶手機進入庫區；分公司已對直屬庫作出嚴厲批評，並責令糾正。

對於有網民質疑有關措施是「掩蓋問題、回避監督」，中儲糧解釋，由於近期有大規模糧食拍賣成交和集中出庫，現場機械設備較多，來往車輛頻繁，加上提貨人員對庫區環境較陌生，在作業區使用手機造成安全隱患；黑龍江分公司要求直屬庫加強出庫期間的現場管理，惟對直屬庫「指導不夠、工作考慮不細」，導致庫方簡單機械規定禁止攜帶手機進入庫區，一定程度上造成隱瞞回避糧食出庫作業情況的形象。

通報強調，黑龍江分公司已對肇州直屬庫作出嚴厲批評，責令糾正，並向轄區內所有直屬企業進行通報，要求吸取教訓、引以為戒，專心做好糧出庫作業組織和管理，積極主動為購糧客戶服務。黑龍江分公司計劃近期開放直屬庫給公眾參觀，歡迎社會各界蒞臨檢查指導。