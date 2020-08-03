勇漢救女子捱4刀未獲致謝　23年後把對方告上法庭

河南開封市44歲男子張杰多年前為了營救2名女子，挺身制止流氓，卻被報復捱了4刀；雖然經治療後並無大礙，惟2名女子事後不知所終，加上案件懸而未破，令張杰見義勇為的行為被不知情的群眾當作自吹自擂，甚至冤枉他是流氓。後來，張重遇其中一名女子後，憤而起訴對方並索償10元人民幣（約11.3港元），並在近日勝訴後，才還張男一個清白。

事發於1996年4月21日，張杰路經大梁路順天大廈附近時，見到2名女子正被流氓調戲，便上前制止，但被流氓持刀刺了4刀。張受傷後一度失血性休克，被送院搶救11天後，才拾回一命。然而2名女子事後不知所終，警方又未能緝兇，導致誰也沒法證明他是見義勇為。起初他對此毫不介意，惟後來同事鄰居都認為他編故事騙人，經常拿他的傷口開玩笑，質疑他不是能在關鍵時刻與歹徒搏鬥的人，甚至連親生父親都開始懷疑他是跟流氓打架，令他十分悲傷。

去年一次偶然的機會，張杰得知其中一名獲救女孩牛X娜的下落。他找到牛女，但對方沒任何回應及感謝，一氣之下便把對方告上法庭。張最初的訴求是要求牛女向他說「對不起，謝謝」，後來按法院要求，改為更具體的「支付補償金10元」。直至今年6月，法院終判處張杰勝訴。

牛的弟弟事後受訪時坦言，姊姊罹患精神病已20多年，當年獲張杰營救一事，家人全不知情；直至姊姊被起訴，家人到法院旁聽時，才知曉當年的情況。他坦言，家人均十分感謝張杰，並認可法院的判決，已把10元補償金轉到對應銀行帳戶。

對於牛女是精神病人這一情況，張杰則指自己也是後來才知道。他指出，牛女平時能正常生活，精神病相關證件也是2009年才申領的，此前她曾結婚生子。他又指，此事是壓在心頭24年的包袱，如今終了心願，目前已希望重回正軌，與家人繼續生活。