TikTok母公司稱面對複雜困難　批Facebook抄襲抹黑

中國手機應用程式抖音海外版TikTok，面臨美國總統特朗普的封殺，有陰謀論指與社交網巨擘Facebook打擊競爭對手有關。TikTok母公司字節跳動周日（2日）深夜發聲明，指公司面對各種複雜和難以想像的困難，並批評Facebook抄襲和抹黑，但沒有加以解釋。

字節跳動的聲明指，該公司致力成為一間全球化公司，過程中面臨各種複雜和難以想像的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與衝突、競爭對手Facebook的抄襲和抹黑。該公司強調，仍堅守全球化的願景，不斷加大包括中國在內的全球各地市場的投入，為全球用戶創造價值，嚴格遵守當地法律，並積極利用法律授予的權利，維護公司的合法權益。TikTok行政總裁邁耶早前曾批評，Facebook打造TikTok山寨應用程式Lasso及Reels。

內媒評論指TikTok有兩宗「罪」，其一是挑戰美國的高科技霸權，其二是令大量美國年輕人聚集在一起。評論指出，「Facebook多想搞死TikTok」，或能複製出更吸引年輕人的影片程式，但未能成功，令其感受到巨大壓力，不惜「栽贓」TikTok；又指美國年輕人普遍不喜歡特朗普，6月時曾預訂其競選集會門票卻放鴿子，令他擔心這些年輕人在投票前對他發起更嚴重的一擊。另有評論則指，對TikTok的打壓升級，反映美國無視公平競爭原則，及其自由市場經濟充滿虛偽。