美媒︰北京借美國司法「獵狐」　民事提控迫涉貪逃犯回國

中國公安部近年展開「獵狐行動」，追捕逃亡海外的職務犯罪及貪污疑犯。美國《華爾街日報》報道，北京為了追捕潛逃在美的疑犯，於當地向有關人士提起民事訴訟，利用美國司法制度迫使有關「紅通人員」回國自首。

《華爾街日報》引述其中一宗案例報道，國企長沙軌道交通集團前董事長彭旭峰，於2017年因涉貪外逃至美國洛杉磯，名列北京的重大逃犯名單中。報道引述法庭文件指，彭旭峰聲稱中國政府扣留了其父母等親人、又威脅將其稚子送人收養，甚至派員到美國上門準備帶他回國。彭未有讓步下，中國改由美國司法制度入手。

長沙軌道交通集團2018年入稟加州法院，指控彭旭峰和妻子賈斯語涉嫌瀆職等，在2010年至2017年透過家人收受1900萬美元（約1.47億港元）賄款，把巨款轉移往加拿大後，再利用賄款取得塞浦路斯和加勒比海島國聖基茨和尼維斯的護照，並於兩國購置房產。原告引述部分已在獄中的證人指，彭氏夫婦收受他們逾330萬美元（約2574萬港元）的賄賂。

彭旭峰夫婦不願接受訪問，而長沙軌道交通集團拒絕回應。彭的代表律師指，其當事人感謝美國使他們免受中國政府報復，而曾為巨企工程師的彭旭峰，目前需靠送速遞為生。彭在案件中聲稱，自己是因為拒絕指證中國領導人的政敵而被報復。

報道翻查紀錄指，在中共的重大逃犯名單中，有23人被指身處美國，其中6人被中國國企在美國提起民事訴訟。舉例來說，被指涉嫌受賄的雲南錫業集團前董事長肖建明，在2012年逃至美國；該集團去年則入稟加州法院，指控肖建明向女兒轉移逾20萬美元（約156萬港元）賄款，終迫使肖回國自首。