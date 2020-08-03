學校招生涉虛報師資信息　被批故意欺騙家長學生

四川綿陽中學於上周六（1日）向達州天立學校致公開函，指控其在7月30日舉辦的招生活動上提供虛假師資資料。活動中稱其中一位王姓老師曾任職綿陽中學教科室副主任，經核實後王男未曾在該校任教。綿陽中學指達州天立學校涉嫌虛假宣傳和故意欺騙家長及學生，綿中將會向公眾澄清並繼續跟進，不排除向天立學校採取法律行動。

此次綿陽中學在公開函中表示，達州天立學校公開宣講及現場的PPT中介紹「王玉文為原綿陽中學教科室副主任、英語教研組長、綿中班班主任」，該校是無中生有，因為王男並非綿陽中學校教師，更無該校任職及任教經歷。綿中批評天立學校嚴重違反職業操守，更對綿中聲譽造成嚴重影響，此種行為屬違法違則。

因此綿中在函中對天立學校作出三項通知。首先，如實向社會宣傳清楚上述教師的真實來歷，並向綿中作公開道歉。此外，綿中將在學校官方網站、官方微信等媒體就此事向社會作以公開說明。最後，綿中將保留法律追究的權利。

天立學校並非首次牽涉入師資造假的醜聞，在上月中綿陽南山中學亦曾向該校提出相同控訴，指該校在招生活動時作虛假宣傳，稱4位老師來自綿陽南山中學，但該4人同樣並未在南山中學任職，引起輿論批評。