北京市公安局副局長劉國周　任深圳市公安局黨委書記

內媒報道，廣東省民法典學習宣傳推進活動暨民法公園試開園儀式，上周五（31日）在龍華區舉行，出席者包括廣東省人大常委會副主任羅娟，副省長、省公安廳廳長李春生，省政協副主席黃武，市政府黨組成員劉國周等人。劉國周此前任北京市公安局副局長，現已獲任深圳市政府黨組成員、深圳市公安局黨委書記、督察長。

公開資料顯示，劉國周於1971年12月出生，河北任縣人，1993年4月入黨，1995年7月參加工作，他早年長期在北京市公安局石景山分局工作，歷任八寶山派出所行政見習，八角派出所科員、副所長、副政治委員、政治委員（正科級）、所長（副處級）。

隨後，劉國周進入市公安局，曾任人口管理處副處長、調研員，鐵道建築公安局副局長，市公安局勤務指揮部副主任；之後長期擔任北京市公安局政治部組織處處長，逐步升任政治部副主任、政治部黨委副書記、副主任兼紀委書記，期間一直兼任政治部組織處處長。2017年，劉國周調任北京市西城區，任副區長，市公安局西城分局黨委書記、局長。

去年7月，劉國周被提名為北京市公安局副局長，就任後繼續兼任西城分局黨委書記、局長。今年4月，羅明繼任西城區副區長，市公安局西城分局黨委書記、局長，劉國周卸任該職。