陸大學教授證實　解放軍擬本月南海軍演奪東沙群島

日媒5月曾爆料，大陸解放軍正計劃8月在南海海域舉行大規模登陸演習，演習目標為東沙群島，並由南部戰區負責。解放軍國防大學教授李大光周一（3日）首次證實此事，但未透露具體時間和地點。台灣立委王定宇同日表示，台灣的海軍陸戰隊已加強派遣協防東沙島，並做好最壞打算，不排除結合陸軍空降特戰與陸戰隊兵力，從南沙太平島分海空兩路打回東沙。

李大光證實上述軍演計劃後，日媒指出，若大陸繼續進行上述演習，將加劇北京和美方的軍事緊張。王定宇則認為，台灣的國防部曾於5月派出有「鐵軍部隊」稱號的九九旅加強連協防東沙島，是20年來首見。九九旅是防衞部隊，由美軍訓練，具有反登陸、反空降的能力，「以少搏多是最大特色」。

王定宇解釋，東沙島地勢平坦、無險可守，台軍已做好最壞打算，並已制訂策略，一旦敵軍直取東沙，台海軍將派遣特遣艦隊前往東沙南邊的太平島，執行武裝兩棲登陸作戰，配合C130運輸機載運特戰兵，以空投或戰術降落的方式，增援太平島。台灣的國防部周日（2日）表示，針對台灣和南海周邊得海空動態，台軍將持續嚴密掌握，確保安全。