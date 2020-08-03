中科院倡深圳等4市升格直轄市　助優勢地區發展

《中國科學院院刊》近日發布《「十四五」時期，如何優化我國的行政區劃設置？》的文章，當中提及為了「一帶一路」倡議和城市群發展戰略，支持廣東深圳、山東青島、遼寧大連、新疆喀什4個城市升格為直轄市，從而發揮優勢地區增長極、穩疆固邊等作用。

文章兩名作者分別來自中科院地理科學與資源研究所、中科院區域可持續發展分析與模擬重點實驗室；二人認為「行政區經濟」導致不同地方出重複建設和惡性競爭，隸屬關係影響區域競爭和分工協作，以山東萊蕪市和濟南市為例，前者作為獨立地級市時，與濟南出現鋼鐵資源、人才、市場爭奪等問題，至去年1月萊蕪市納入濟南市後，反可輔助後者鋼鐵企業發展。

文章遂於「『十四五』時期行政區劃優化設置的總體思路」的內容，提出上述升格直轄市的建議，包括配合全球經濟一體化的發展需要，建議優化整合北京、廣州行政區，擴大上海、深圳等全球中心城市的行政管轄範圍，讓全球中心城市擔任全球資源流動的主要通道和樞紐角色。

此外，文章又支持四川成都、湖北武漢、河南鄭州、陝西西安、江蘇南京等城市，擴大行政管轄範圍，成為國家級中心城市。分別賦予更多事權及投票財權，增強其自主配置資源的能力；並以國家中心城市為載體構建大都市圈，推動國家級城市群發展壯大，謀劃確立雄安新區副省級的行政建制，優化其內部行政區劃設置。